OL ‍: Almada va montrer à Textor qui est le patron

Par Quentin Mallet

Prêté jusqu’à la fin de la saison à l’Olympique Lyonnais, Thiago Almada est pressenti pour disputer la Coupe du monde des clubs avec Botafogo. Une décision qui n’appartient toutefois qu’au joueur.

Encore une situation bien ambigüe qui concerne la galaxie John Textor. En novembre 2024, l’Olympique Lyonnais subissait une interdiction de recrutement de la part de la DNCG. De quoi compliquer les plans du club pour le mercato hivernal ? Pas le moins du monde. Aussi propriétaire de Botafogo, l’homme d’affaires américain en a profité pour prêter gratuitement Thiago Almada à l’Olympique Lyonnais. Ainsi, les Gones pouvaient dès lors bénéficier du talent de l’international argentin jusqu’à la fin de la saison, avant de le transférer définitivement une fois que l’interdiction de recrutement serait levée. Mais s’il n’y avait que cela d’ambigu, ce serait trop simple. La presse brésilienne affirme en effet qu’Almada est pressenti pour disputer la Coupe du monde des clubs (du 15 juin au 13 juillet 2025)... avec Botafogo. Le dernier mot reviendra toutefois à l'intéressé.

Thiago Almada trimballé entre la France et le Brésil

Si le journaliste argentin Octavio Bocao affirme que Thiago Almada a 95% de chances de revenir à Botafogo en fin de saison pour participer à la Coupe du monde des clubs, O Globo n'est pas aussi catégorique à ce sujet. De son côté, l'important média brésilien n’en est pas aussi certain et explique que tout dépendra de la volonté de Thiago Almada de se réinvestir dans le projet des Fogão. L'entourage du joueur affirme que l'actuel milieu de terrain des Gones se considère comme un joueur à la dimension européenne. Il est donc bien trop risqué de dire qu'Almada reviendra jouer avec son ancien club, même le temps d'une compétition. En attendant, l’Olympique Lyonnais prévoit toujours de s’offrir définitivement celui qui a joué un grand rôle dans le dernier rassemblement argentin en l’absence de Lionel Messi. Pour l’heure, on parle toujours d’un transfert à 27 millions d’euros.