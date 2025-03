OL ‍: Cherki pendant 90 minutes, il lui lance un défi

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Rayan Cherki contribue très largement aux bons résultats actuels de l'Olympique Lyonnais et il semble avoir définitivement tourné le dos au joueur agaçant qu'il était parfois.

Didier Deschamps révélera jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux matchs de l'équipe de France en Ligue des Nations contre la Croatie. Et du côté de l'OL, on sera attentif à la situation de deux joueurs, Corentin Tolisso, qui rêve de faire son retour chez les Bleus, et plus encore Rayan Cherki. Étincelant depuis plusieurs semaines, le milieu offensif de 21 ans frappe très clairement à la porte des Bleus, même si Didier Deschamps n'a pas encore accordé sa confiance au joueur lyonnais.

Evoquant le cas Cherki, en dehors du contexte équipe de France, Nicolas Puydebois, qui avait de temps en temps sévèrement critiqué Rayan Cherki dans le passé, estime désormais qu'il a énormément changé et que cela se ressent très positivement lors des matchs de l'OL. Mais l'ancien gardien de but de Lyon attend dorénavant que tout cela se concrétise sur la durée entière d'une rencontre, histoire que Cherki devienne totalement indispensable.

L'OL a besoin du meilleur Cherki pendant 90 minutes

Entré en seconde période contre Nice, le milieu offensif de l'OL a renversé la table et permis à l'équipe de Paulo Fonseca de faire craquer le Gym et de repartir avec trois points très précieux. Sur Olympique et Lyonnais, Nicolas Puydebois se réjouit de voir Rayan Cherki répondre positivement à toutes les attentes. « On a du mal à s'en passer. Il fait partie de ces joueurs plus-value qui éclairent le jeu. Il fait des statistiques, il est important dans les dernières victoires. Son état d'esprit me dérangeait à une époque, il a gommé pas mal de choses (...) Est-ce qu'on veut un Cherki influent dans le jeu ou un Cherki décisif, qui déclenche, qui trouve le petit truc ? J'aime bien quand il est décisif. Dimanche, 23 secondes, il marque, donc difficile de demander plus. Mais il ne faut pas que ça s'éternise et qu'il soit complet sur un match », a réclamé l'ancien portier de l'Olympique Lyonnais.