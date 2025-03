OL ‍: Mikautadze superstar, son prix flambe en direct

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a pris le meilleur sur Le Havre ce dimanche en Ligue 1. Encore une fois, les Gones ont pu compter sur le talent de Georges Mikautadze pour trouver le chemin des filets et glaner trois précieux points.

L'OL est dans une très belle forme et peut légitimement croire en ses chances de terminer en Ligue des champions en fin de saison. Les joueurs offensifs lyonnais font parler la poudre, à l'image de Georges Mikautadze. L'ancien du FC Metz marche sur l'eau depuis quelques semaines et a encore planté ce dimanche lors de la réception du Havre en Ligue 1 au Groupama Stadium. Cette saison avec les Gones, Mikautadze en est à 12 buts marqués et 6 passes décisives données en 36 matchs disputés toutes compétitions confondues. Son entrée en jeu fracassante contre Le Havre lui a même valu le titre d'homme du match ce dimanche. De quoi attirer pas mal de clubs européens, qui prévoient de contacter l'Olympique Lyonnais l'été prochain lors du marché des transferts.

Georges Mikautadze, l'appel de la Premier League

Selon les informations de Fichajes, West Ham est en effet particulièrement intéressé par le profil de Mikautadze. Le club londonien croit beaucoup au talent du Géorgien et veut boucler un deal l'été prochain, surtout afin de remplacer Niclas Fullkrug. Pour ce faire, les Hammers sont apparemment disposés à donner 35 millions d'euros à l'OL pour convaincre le club rhodanien de céder. Reste à savoir si la destination plairait au joueur lyonnais, en belle forme et qui aura le choix dans quelques semaines quant à son futur club. Il se pourrait que l'ancien de l'Ajax privilégie l'OL, surtout si les Gones parviennent à se qualifier en Ligue des champions. Cet hiver, des rumeurs de départ étaient déjà là concernant Georges Mikautadze. Mais l'attaquant avait préféré rester. Cela lui réussit plutôt bien jusque-là et les Rhodaniens ne vont pas s'en plaindre.