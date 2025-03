L’OL refuse de faire ce cadeau à Manchester

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL cherche à remplir son stade contre Manchester United, tout en évitant la mise en vente de ses places au grand public.

Le Groupama Stadium sera très certainement plein à craquer pour le 1/8e de finale de prestige d’Europa League de l'OL face à Manchester United, le jeudi 10 avril prochain. La vente a débuté avec la possibilité pour les abonnés et les sympathisants MyOL d’acheter des places pour eux et leurs proches. Résultat, Le Progrès souligne que 45.000 tickets ont été vendus pour le moment. Pas de quoi remplir le stade, qui contient 60.000 places. 2800 billets sont réservés aux supporters de Manchester United et leur parcage au sommet du stade. Il reste donc 11.000 places en vente et nombreux sont ceux qui rêvent de voir le grand public pouvoir accéder à la billetterie afin d’assister à la rencontre.

Les fans anglais attendent aussi cette possibilité avec impatience, même si cela peut donner des situations compliquées avec des confrontations directes en dehors du parcage des supporters des Red Devils faisant le déplacement officiel. C’est pourquoi l’OL n’a donné absolument aucune date pour la mise en vente des places au grand public, espérant ainsi continuer d’écouler les billets avec ses abonnés et ses sympathisants les plus fidèles. Il ne reste toutefois que 15 jours avant la rencontre, et le club rhodanien va bien devoir ouvrir plus largement ses portes si le stade n’est pas plein d’ici là. Une option en dernier recours que l’OL espère ainsi éviter, même si cela pose des problèmes de sécurité au club lyonnais.