Digard humilié par l'arbitre, même l'OL est choqué

Par Hadrien Rivayrand

Le Havre a longtemps cru en l'exploit ce dimanche sur la pelouse de l'OL. Mais les Normands ont craqué en fin de rencontre. Didier Digard ne digère pas l'arbitrage de Monsieur Dechepy.

L'OL a fait une superbe opération ce dimanche en battant Le Havre en Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca sont plus que jamais concernés par une qualification en Ligue des champions à l'issue de la saison. Contre les Normands, les Gones ont fait preuve d'une très belle force de caractère pour renverser la rencontre. A 2 buts à 1 pour Le Havre, l'OL et ses individualités ont élevé leur niveau de jeu pour finalement s'imposer 4 buts à 2. Pour Didier Digard, cette victoire lyonnaise n'aurait pas eu lieu si l'arbitre de la rencontre, Bastien Dechepy, avait arbitré correctement sur trois des buts lyonnais. A l'issue de la rencontre, l'ancien de Nice a d'ailleurs écopé d'un carton rouge pour avoir exigé des explications.

Digard ne comprend plus

Agacé, Digard en a profité pour dévoiler le fond de sa pensée sur l'attitude des arbitres au micro de DAZN : « Je ne me suis jamais exprimé sur les arbitres. J'ai toujours dit que je n'allais pas mettre de l'huile sur le feu. J'ai toujours prôné à ce qu'il y ait des discussions et des dialogues. Je comprends la situation délicate mais il ne faut pas que ça devienne ce que ça a donné aujourd'hui. Sur trois buts lyonnais, il y a des fautes sur nous au début de l'action. J’ai simplement demandé des explications à l’arbitre et sa réponse a été : 'Je ne parle pas avec vous'. Et ça me choque. A la fin du match, mes joueurs voulaient parler à l'arbitre et je leur ai dit non. Mais il a été irrespectueux. Si je veux avoir un dialogue et qu'on me dit qu'on ne veut pas parler... Même les joueurs de Lyon n'ont pas compris. Je comprends la situation mais les coachs ne peuvent pas prendre pour ça ». Pas de quoi donc apaiser les tensions entre les arbitres et les autres acteurs du jeu. En attendant, Le Havre est dans une situation bien périlleuse en cette fin de saison.