OL contre Star Ac, attention à la galère ‍!

Par Claude Dautel

C'est un match de gala programmé ce samedi soir à Lyon puisque l'OL recevra le LOSC dans un match qui peut être décisif pour la Ligue des champions. Pour les supporters lyonnais, il va falloir prendre des précautions pour venir au stade.

Le calendrier a joué des tours aux fans de l'Olympique Lyonnais et à ceux de la Star Académie. En effet, ce samedi soir, et quasiment à la même heure, le Groupama Stadium va recevoir une des grandes affiches de la saison de Ligue 1 entre l'OL et le LOSC. Ce rendez-vous est presque crucial dans la quête d'un ticket pour la Ligue des champions, la défaite de Nice vendredi contre Nantes étant une bonne affaire pour les deux clubs, du moins celui qui s'imposera samedi. Pour cette rencontre, plus de 50.000 supporters sont attendus, et vont devoir accéder au stade. Mais, au même moment, 10.000 amateurs de la Star Academy viendront assister au spectacle organisé par TF1 avec les artistes ayant participé à cette émission, un concert donné à LDLC Arena, la salle vendue par John Textor à Jean-Michel Aulas.

Organisation au top à Lyon

Autrement dit, l'affluence va être très importante, et l'OL et les organisateurs du concert appellent le public à prendre ses dispositions afin de ne pas arriver en retard. Selon Le Progrès, du côté des autorités, on a pris les devants en mettant en place de très nombreuses navettes et autres solutions de transports collectifs et à priori, on ne craint pas un chaos pour accéder au stade et à la salle de spectacle. Mais, dans un passé pas si lointain, les supporters lyonnais ont parfois constaté que l'organisation annoncée parfaite sur le papier pouvait avoir des ratés. Alors, comme le recommande le quotidien régional, il va tout de même falloir anticiper ce duel entre Rayan Cherki et les les vedettes de la Star Ac.