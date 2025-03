Pierre Ménès allume ce joueur qui n'a rien à faire à l'OL

Dans : OL.

Titulaire indiscutable depuis la prise de fonctions de Paulo Fonseca, Tanner Tessmann alterne le bon et le moins bon à l’OL. Pierre Ménès n’est en tout cas pas du tout convaincu par l’international américain.

Successeur annoncé de Nemanja Matic à l’Olympique Lyonnais pour les années à venir, Tanner Tessmann a pris du galon ces dernières semaines. L’international américain est sans conteste l’un des grands gagnants du changement d’entraîneur avec le départ de Pierre Sage, remplacé par Paulo Fonseca. La recrue estivale achetée à Venise pour 6 millions d’euros en août dernier est très appréciée du technicien portugais, qui en a fait l’un de ses joueurs clés au milieu de terrain au même titre que Corentin Tolisso. L’Américain de 23 ans n’a toutefois pas le même rendement que le champion du monde français et ce n’est pas Pierre Ménès qui va dire le contraire.

Réagissant à la défaite de l’OL à Strasbourg en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, l’ancien journaliste de Canal+ a tiré sur le natif de l’Alabama. Selon notre confrère, le maillot de l’Olympique Lyonnais est tout simplement trop grand pour Tanner Tessmann. « Lyon a vécu un peu à l’envers le match qu’ils avaient remporté à Nice où ils avaient été mangé en première mi-temps avant de trouver la faille en seconde. Là, c’est le contraire qui leur est arrivé. L’OL a fait une superbe première mi-temps sans trouver la faille. Mikautadze a trouvé la barre, Petrovic a fait quelques arrêts » a d'abord livré Pierre Ménès avant de s'attaquer au cas Tessmann.

Pierre Ménès se paie Tanner Tessmann

« Mais on sentait dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps que ça tournait un peu. Et puis changement total de physionomie après le repos (…) Le problème de cette équipe lyonnaise c’est que défensivement, il y a trop de failles. Et puis il y a des joueurs du type Tessmann qui n’ont juste rien à faire là » a analysé le consultant, très dubitatif en ce qui concerne le milieu de terrain de l’OL, utilisé à 18 reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison. S’il n’a pas brillé à Strasbourg vendredi, l’Américain n’en reste pas moins un joueur assez fiable depuis l’arrivée de Paulo Fonseca et on imagine que le coach lyonnais continuera de maintenir sa confiance à son joueur américain pour les matchs à venir.