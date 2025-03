L'OL sort une première arme anti-MU

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va compter sur un public de feu pour faire trembler Manchester United le mois prochain en Europa League. Tout est bon pour y arriver.

Manchester United a beau être tombé en désuétude au niveau de ses ambitions au plus haut niveau, cela reste un club majeur du football mondial, et l’un des plus populaires de la planète. L’OL en est parfaitement conscient, et à peine quelques heures après la qualification de la formation de Paulo Fonseca en quarts de finale de l’Europa League, la réception des Red Devils se prépare. Ainsi, le club rhodanien a déjà fait savoir que la billetterie était ouverte pour le match aller au Groupama Stadium. Elle est bien évidemment réservée aux abonnés, qui sont prioritaires et bénéficient d’un tarif réduit pour assister à la rencontre. A l’annonce de cette mise en disponibilité, la file d’attente était déjà importante sur le site de l’OL, alors que le match n’aura lieu que le jeudi 10 avril. De plus, chaque abonné aura la possibilité de réserver des places supplémentaires, jusqu’à 6, à un tarif normal cependant. De quoi provoquer des craintes sur de possibles reventes également.

La billetterie grand public en attente

Cette mesure est bien évidemment destinée à privilégier tout d’abord les plus fidèles, puis ceux qui ont de grandes chances de supporter Lyon. Une façon de faire de plus en plus pratiquée afin d’éviter aussi que les Anglais, qui adorent débarquer en force à l’extérieur, ne prennent d’assaut les places quand la billetterie pour le grand public sera ouverte. L’idéal pour l’OL, serait de voir que la plupart des tickets ont été vendus par le biais des abonnés, ce qui garantirait un public lyonnais et une ambiance chaud pour ce quart de finale aller forcément très attendu.