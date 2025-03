OL ‍: Thiago Almada en sauveur, l’Argentine remercie Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Titularisé face à l’Uruguay (1-0) dans la nuit de vendredi à samedi, Thiago Almada a offert la victoire à l’Argentine sur une superbe frappe lointaine. Sa performance a fait le bonheur du sélectionneur Lionel Scaloni, ravi de l’évolution du milieu de terrain à l’Olympique Lyonnais.

Sans Lionel Messi ni Lautaro Martinez, tous les deux blessés, l’Argentine s’est trouvée un nouvel homme décisif. La nuit dernière, dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Thiago Almada a donné la victoire à l’Albiceleste contre l’Uruguay. Le milieu de l’Olympique Lyonnais s’est distingué sur une magnifique frappe lointaine qui n’a laissé aucune chance au gardien Sergio Rochet. Cela valait bien les félicitations du sélectionneur argentin Lionel Scaloni, fier de la progression de son joueur dans le championnat français.

¡GOLAZO DE ARGENTINA! ⚽️ Bombazo de Thiago Almada para abrir el marcador y cerrar el estadio 🫡



62' | 🇺🇾 Uruguay 0 - 1 Argentina 🇦🇷



Mirá #ArgentinaXTelefe con los comentarios de @JPVarsky y relatos de @giraltpablo por https://t.co/VAywuDP5b4 🏆 #Eliminatorias pic.twitter.com/4wgMZa6l0p — telefe (@telefe) March 22, 2025

« Son passage au football européen a été déterminant, a commenté le coach de l’Argentine après la rencontre. En peu de matchs, il a gagné sa place de titulaire dans son club. Cela montre que l'entraîneur (Paulo Fonseca) a vu des choses intéressantes chez lui. C'est un garçon que nous connaissons déjà. Je l'ai entraîné chez les U20, il est passé par toutes les catégories de jeunes, il a disputé le Mondial 2022, mais il faut y aller petit à petit. Il a inscrit un joli but et, surtout, il respecte le jeu de l'équipe. C'est le plus important. »

Le prêt ne plaît pas à tout le monde

Lionel Scaloni valide totalement le prêt de Thiago Almada à l’Olympique Lyonnais. Une opération réalisée grâce à John Textor. Rappelons que cet hiver, le patron du club rhodanien, également aux commandes de Botafogo, à qui appartient toujours l’international argentin, a convaincu la DNCG d’autoriser la venue du champion du monde malgré l’interdiction de recrutement prononcée. Lyon et l’Argentine s’en réjouissent, contrairement à tous les pensionnaires de Ligue 1 qui ont déposé une réserve ces dernières semaines.