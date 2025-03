OL ‍: Mikautadze est bouillant, il voit double avec la Géorgie

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Georges Mikautadze est tout simplement inarrêtable en ce moment. Très performant avec son club de l’Olympique Lyonnais la semaine passée, avec trois buts et quatre passes décisives contre Bucarest en Europa League (4-0) puis Le Havre en championnat (4-2), l’attaquant de 24 ans a remis le couvert ce jeudi soir, en sélection cette fois. Titulaire à la pointe de l’attaque de la Géorgie, le Gone a permis à son pays de l’emporter 3-0 en Arménie dans le cadre de la Ligue des Nations en marquant un doublé.

Georges Mikautadze fait le break ! L'attaquant de l'OL vient tromper le gardien arménien avec malice



Avec un premier but plein de malice en première période (37e) et un autre en renard des surfaces au terme d’un contre en deuxième période (59e). Un doublé qui va donner le sourire aux supporters de Lyon, qui vont pouvoir compter sur le talent de Mikautadze lors du sprint final, que ce soit pour viser le podium en L1 ou aller le plus loin possible en Coupe d'Europe.