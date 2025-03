OL ‍: Un cyborg est dans les buts, il a totalement effacé Lopes

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Assurer la succession d'Anthony Lopes, ce n'était pas évident. Pourtant, Lucas Perri s'est imposé comme un cadre important de l'OL. Décisif dans les buts lyonnais, le Brésilien dégage une sérénité et un charisme qui ne laissent personne indifférent.

Le sprint final est lancé en Ligue 1 et, comme la saison passée, l'Olympique Lyonnais l'aborde comme une Formule 1. Le club rhodanien a retrouvé un second souffle sous Paulo Fonseca. Avec le Portugais sur le banc, l'OL a gagné 6 de ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues. Si la tactique de l'ancien coach de Lille semble rôdée, Lucas Perri explique aussi cette forme actuelle. Le gardien brésilien enchaîne les grosses prestations dans une défense lyonnaise plus solide qu'auparavant. Il a sauvé son club lors des dernières sorties, que ce soit contre Brest, à Bucarest ou à Nice dimanche dernier. Ils ne sont plus nombreux à douter de lui dans le Rhône.

Lucas Perri est le roi de Lyon

Jugé fébrile sur certaines sorties ou interventions à ses débuts, Perri subissait quelques critiques des supporters lyonnais. Les fidèles du Groupama Stadium n'étaient pas tendres d'autant que le Brésilien avait pris la place de l'enfant du pays Anthony Lopes. Néanmoins, le talent du nouveau portier rhodanien est désormais reconnu de tous. Comme le souligne L'Equipe, Perri fait l'unanimité à Lyon. Les supporters n'ont pas hésité à l'acclamer à la mi-temps du huitième de finale retour de Ligue Europa jeudi alors que le FCSB ne l'avait pas vraiment mis en danger.

Paulo Fonseca va encore plus loin, plaçant son gardien de but au sommet de la hiérarchie mondiale. « Pour moi, en ce moment, le meilleur gardien du monde est mon gardien. Lucas a fait de très grands matches, il est très fort défensivement, mais je pense aussi qu'il a énormément progressé offensivement », a t-il lâché. Outre ses arrêts, Lucas Perri est parfaitement intégré dans le jeu collectif de son équipe. Il est au départ des actions, que ce soit avec la main ou avec le pied. Hors des terrains, il a en plus appris le français en un temps record. A 27 ans, il n'a pas fini de séduire dans le Rhône et même en France avant peut-être de s'attaquer au Brésil, lui qui vient d'être rappelé en sélection nationale.