Blessé, Malick Fofana rentre à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La RTBF le confirme, alors qu'il était dans le groupe retenu par Rudi Garcia pour le match de ce jeudi soir en Ukraine, Malick Fofana a finalement déclaré forfait.

C'est un coup dur pour le joueur de l'Olympique Lyonnais, mais c'est officiel, Malick Fofana ne participera pas aux deux matchs que l'équipe de Belgique, qui vient de changer de sélectionneur, disputera contre l'Ukraine pour se maintenir dans le groupe A de Ligue des Nations. C'est la RTBF qui l'annonce, l'attaquant de 19 ans n'a pas pris l'avion avec ses coéquipiers et ne connaîtra donc pas sa deuxième sélection avec les Diables Rouges, le média national belge confirmant l'absence du joueur lyonnais pour le match retour dimanche à Bruxelles, sans en dire plus sur la nature et la gravité de cette blessure.

Fofana rentre à Lyon sans attendre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Malick Fofana 🎭 (@malick_fofana7)

Malick Fofana, buteur dimanche lors de la victoire spectaculaire de l'OL contre Le Havre (4-2) va donc rentrer à Lyon où il va être pris en charge par le staff médical de l'Olympique Lyonnais. Compte tenu de son net regain de forme depuis plusieurs matchs, Paulo Fonseca va croiser les droits pour que ce pépin physique ne soit pas trop sérieux.