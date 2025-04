Manchester United révèle son énorme avantage pour battre l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL retrouve Manchester United ce jeudi en quart de finale de Ligue Europa. Un match équilibré puisque les Red Devils ne sont que 13es de Premier League. Cependant, malgré ce classement décevant, les Mancuniens se sentent forts pour ce match.

L'Olympique Lyonnais affrontera Manchester United ce jeudi soir mais il ignore quel adversaire se présentera au Groupama Stadium. Grand nom du football européen, le club mancunien déçoit énormément cette saison. Il n'est que 13e de Premier League, très loin des places européennes. Par contre, les Red Devils sont restés performants en coupe d'Europe puisqu'ils ont atteint les quarts de finale de C3 sans perdre un seul match. Les journalistes ont du mal à expliquer comment les hommes de Ruben Amorim peuvent avoir deux visages aussi différents.

Man United fort en Europe, Mazraoui sait pourquoi

L'OL a eu un début d'explication signé Noussair Mazraoui juste avant le match aller. Interrogé par l'UEFA, le défenseur marocain a révélé que les matchs en Ligue Europa étaient plus adaptés physiquement à son équipe que ceux de Premier League. « Notre saison en Premier League est décevante. Ce n’est pas très logique. Mais je dois dire que l’Europa League est moins physique que la Premier League et on sait utiliser notre avantage physique dans cette compétition. En championnat, on ne l’a pas, et ce sont d’autres aspects qui font la différence. [...] Notre collectif est prêt à gagner chaque match européen. On est solide en matches à élimination directe », a t-il indiqué.

L'OL est prévenu même si les troupes de Paulo Fonseca n'ont pas à rougir dans le domaine. Cette saison, ils ont montré de belles choses par séquences face au PSG qui est la référence ultime en Ligue 1 sur le plan physique. En Ligue Europa, les Gones ont su élever leur niveau d'intensité contre Francfort en décembre dernier. Ce succès probant 3-2 est un modèle à suivre même si Nuamah et Fofana, buteurs ce soir-là, manqueront à l'appel.