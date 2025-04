OL ‍: Un stade enfin trouvé pour les stars lyonnaises ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que Rayan Cherki et ses coéquipiers sont confortablement installés au Groupama Stadium, les dirigeants de l'OL cherchent une nouvelle enceinte pour l'équipe féminine. Une solution a peut-être été trouvée.

Jean-Michel Aulas en a bavé, mais finalement l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais a réussi son projet, et plus personne ne conteste l'utilité du Groupama Stadium. C'est pour cela que depuis qu'elle a racheté l'équipe féminine de l'OL, Michele Kwang est en quête d'un stade pour ses joueuses, l'une des plus grandes équipes mondiales ne pouvant pas se contenter de partager le stade de John Textor lors des grandes occasions. Alors, la propriétaire de l'OL féminin et Vincent Ponsot, l'ancien bras droit de JMA désormais CEO du club, ont visité des stades, dont Gerland, mais à ce jour aucune piste n'est allée au-delà de ces contacts. Cependant, ce lundi, Le Progrès annonce que les choses pourraient bientôt bouger puisque si aucun accord n'a été trouvé avec le club de rugby du LOU pour jouer à Gerland, l'OL féminin pourrait s'installer à Vénissieux dans l'ancien stade...du LOU.

L'OL féminin bientôt à Vénissieux ?

Totalement à l'abandon, et visiblement visité par des personnes qui sont venues récupérer des bouts de tribunes et des câbles, ce stade, qui s'appelait le Matmut Stadium, n'est plus utilisé depuis que le LOU a rejoint Gerland suite au départ de l'OL pour Décines en 2016. Pour s'installer dans ce stade, construit sur un terrain appartenant à la ville de Lyon, l'Olympique Lyonnais féminin aura énormément de travail, même si, comme le rappelle le quotidien lyonnais, en son temps le club de rugby avait mis 80 jours pour faire la totalité des travaux.

Avec une desserte en tramway pas très loin, l'accessibilité à ce stade serait relativement facile, ce qui est forcément un gros atout. A voir si Michele Kwang et Vincent Ponsot iront jusqu'au bout concernant cette piste, mais le dossier est actuellement étudié très sérieusement, ce qui permettrait à Wendie Renard et ses coéquipières d'avoir enfin un stade à la hauteur de leur talent.