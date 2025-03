OL ‍: Lacazette a 33 ans, il conseille Paulo Fonseca

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Georges Mikautadze est en pleine bourre actuellement, le buteur géorgien ayant légèrement mis dans son ombre Alexandre Lacazette. Ce dernier partira en fin de saison, mais l'Olympique Lyonnais peut encore avoir besoin de lui.

Le 28 mai prochain, le Général Lacazette fêtera ses 34 ans et ses dernières semaines sous le maillot de l'OL. On l'a compris à la lecture des derniers documents financiers d'Eagle Group, John Textor a décidé de tourner la page Jean-Michel Aulas, et il ne sera fait aucune offre de prolongation au buteur légendaire de l'Olympique Lyonnais. Cependant, la saison n'est pas terminée, et Paulo Fonseca a pour mission de qualifier le club rhodanien pour la prochaine Ligue des champions, et cela sera plus facile avec Alexandre Lacazette dans son vestiaire que sans lui. Même si ce dernier a vu Georges Mikautadze lui passer devant sur le plan de la réussite offensive, le natif de Lyon peut encore aider son club à obtenir un ticket pour la C1, synonyme de sauvetage pour une équipe encore dans le rouge vif financièrement.

L'OL peut compter sur Lacazette pour aller en Ligue des champions

Maintenant, l'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais doit composer avec la réalité et ne pas faire de sentiment au moment où son club doit faire le plein de points jusqu'à la fin du championnat. Cela tombe bien, dans L'Equipe, Sidney Gouvou conseille Paulo Fonseca concernant l'utilisation d'Alexandre Lacazette, malgré l'âge de ce dernier. « Ce n'est pas qu'il est moins présent, c'est que, avec l'âge, il faut faire évoluer son jeu. Alex est quelqu'un de généreux et il n'est peut-être plus capable d'en faire autant. Avec l'âge, on va moins vite, il ne peut plus faire ses chevauchées de début de carrière. Les joueurs ont du mal à l'accepter, mais c'est ainsi, il faut être moins généreux, se concentrer sur l'essentiel. Si j'étais son équipe, je chercherais surtout à emmener le ballon dans la surface. Parce que là, sur une ou deux touches, il reste ultra performant », fait remarquer l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais et désormais consultant de Canal+, lequel sait ce que c'est de gagner des titres avec le club de la capitale des Gaules.