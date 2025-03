OL ‍: Luis Fernandez entraîneur de Lyon, l'OM a tout gâché

Dans : OL.

Eloigné des bancs depuis de longues années, Luis Fernandez aurait pu reprendre du service à l’Olympique Lyonnais en 2023. A l’époque, le technicien pensait succéder à Fabio Grosso. Mais l’agression de l’Italien à Marseille avait tout stoppé.

On a bien failli retrouver Luis Fernandez sur un banc de Ligue 1. Et plus précisément du côté de l’Olympique Lyonnais. Conscient des difficultés de son entraîneur Fabio Grosso, le propriétaire John Textor avait sérieusement envisagé de le remplacer par le Franco-Espagnol. Son ancien agent Marc Roger pensait parvenir à un accord définitif avec le dirigeant le 29 octobre 2023. Mais l’agression de l’Italien avant l’Olympico annulé avait changé la donne.

« Si j'ai été impliqué sur de récents transferts ? Un transfert l'année dernière (en 2023, ndlr) : Luis Fernandez à l'Olympique Lyonnais, a raconté l’ancien représentant à RMC. J'avais rencontré monsieur Textor à Marseille. On a passé quelques heures dans l'après-midi ensemble. J'étais en train de le convaincre et on devait se revoir le soir après le match Marseille-Lyon. Et malheureusement, vous savez qu'il y a eu un incident avec l'entraîneur Fabio Grosso. Le match a été annulé et finalement monsieur Textor est reparti directement. On n'a pas pu finaliser tout ça alors que c'était en bonne voie. Luis était très déçu, je l'ai eu à plusieurs reprises pendant plusieurs semaines. »

Textor a changé d'avis

« Je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu l'incident sur ce match-là, le Lyon de l'époque avec Fabio Grosso, le pire des entraîneurs de ces dernières années, parce qu'aucun joueur n'arrivait à le comprendre… Ils auraient perdu contre l'Olympique de Marseille, je pense que Luis devenait l'entraîneur de Lyon, a poursuivi Marc Roger. Monsieur Textor m'a appelé, il m'a dit : "je rentre sur Paris, on a eu des incidents, j'annule ma chambre d'hôtel et on se rappelle". Mais bon… Textor, si on l'a en face, on arrive à le convaincre. Et j'avais cette chance de le rencontrer grâce à des amis communs. Malheureusement ça n'a pas pu se finaliser. » Un mois plus tard, Fabio Grosso était mis à pied et Pierre Sage débutait son intérim.