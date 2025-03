OL ‍: Textor s'énerve, Paulo Fonseca va être rejugé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL va officiellement faire appel auprès de la commission supérieure d’appel de la FFF après la sanction de Paulo Fonseca, condamné à neuf mois de suspension par la commission de discipline de la LFP.

La semaine dernière, la commission de discipline de la LFP a frappé fort en condamnant Paulo Fonseca à neuf mois de suspension. Interdit de vestiaire jusqu’en septembre et de banc jusqu’en décembre, l’entraîneur portugais a pris cher après son coup de sang sur Benoit Millot à la fin du match entre l’OL et Brest, remporté par les Gones au Groupama Stadium (2-1). L’ancien coach de l’AC Milan méritait une sanction importante, mais celle prononcée par la LFP, historiquement lourde, est démesurée aux yeux du board lyonnais. C’est la raison pour laquelle John Textor va officiellement faire appel de cette décision auprès de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football, comme le rapporte le site spécialisé Olympique et Lyonnais.

L'OL va faire appel devant la FFF

Nos confrères indiquent que l’OL a jusqu’à dimanche pour saisir la FFF et ainsi espérer une réduction de la suspension de Paulo Fonseca. Le geste est plus symbolique qu’autre chose, car même si l’instance de la Fédération française de football va rejuger Paulo Fonseca, les chances de voir sa suspension être réduite sont infiniment basses, « voire nulles » selon le média. Si la sanction prononcée par la LFP venait à être confirmée, deux autres recours seront toujours possible pour le club rhodanien : la conciliation devant le CNOSF et enfin la saisine du tribunal administratif. A priori, le patron du club John Textor n’en démordra pas et ira au bout de tous les recours possibles afin de soutenir son entraîneur. Un acharnement à le défendre de la part de son patron que Paulo Fonseca appréciera sans doute, lui qui a été rapidement soutenu par ses dirigeants ainsi que ses joueurs malgré son coup de sang face à Brest et qui n’a jamais été menacé d’un renvoi par l’OL.