L’OL giflé à Strasbourg, ce journaliste dénonce un pur scandale

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En déplacement à Strasbourg vendredi soir, l’OL visait le podium de la Ligue 1. Mais les hommes de Paulo Fonseca ont sombré en Alsace (4-2).

L’optimisme était de rigueur à l’Olympique Lyonnais avant le déplacement à Strasbourg ce vendredi. Il faut dire qu’avant la trêve internationale, l’équipe de Paulo Fonseca enchaînait les résultats positifs avec des victoires consécutives face à Brest, Bucarest, Nice ou encore Le Havre. Le podium était en ligne de mire en cas de succès en Alsace, mais les coéquipiers de Rayan Cherki ont déchanté. Sèchement battus par une surprenante équipe du Racing (4-2), l’OL a brutalement été stoppé dans sa remontée au classement.

L1 : L'OL giflé à Strasbourg pour sa rentrée ! https://t.co/CB91RGNJ4T — Foot01.com (@Foot01_com) March 28, 2025

Mais la programmation de cette rencontre le vendredi soir alors que Lyon fait partie des clubs les plus impactés par la trêve internationale, avec trois sud-américains, scandalise le journaliste Julien Hüet de Tonic Radio et du Parisien. « Ça n’explique pas tout mais comment l’OL se retrouve à devoir jouer le vendredi en ayant trois internationaux sud-américains ? Quel autre club est dans ce cas de figure ? » s’interroge notre confrère, outré de voir l’OL se déplacer à Strasbourg quelques jours seulement après le retour des sud-américains. Et le journaliste de poursuivre.

Le calendrier imposé à l'OL fait polémique

« 1/Pourquoi et comment la Ligue choisit ce match pour le vendredi ? 2/Comment l’OL peut accepter une telle décision sans broncher et sans réussir à peser pour s’y opposer ? Énorme claque pour l’OL qui imaginait se retrouver sur le podium pour la première fois de la saison et qui pourrait se retrouver 7e dimanche soir si Lille bat Lens. Victoire impérative samedi pro devant Lille » a-t-il conclu. Un avis partagé par de nombreux supporters, lesquels n’attendent de toute façon plus aucun cadeau de la part de la Ligue de Football Professionnel. Le sprint final a en tout cas démarré de la pire des façons pour Lyon, qui a reculé à la 6e place après sa défaite en Alsace et qui pourrait encore perdre une place dimanche soir après le derby du Nord entre Lille et Lens.