Le boss de l’OL remet sur pied un projet légendaire

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mise à l’abandon depuis plusieurs mois, l’association « OL Légends » va faire son grand retour, à l’initiative de Laurent Prud’homme.

L’Olympique Lyonnais ne veut pas oublier son glorieux passé et si le départ de Jean-Michel Aulas, remplacé par John Textor, a éloigné le club rhodanien de ses fondamentaux, l’objectif de l’OL est clairement de réparer ses erreurs dans ce domaine. La preuve, l’association « OL Légends, » laissée sur la touche depuis plusieurs mois, va officiellement être relancée comme le souligne Lyon Foot. Le média explique que Laurent Prud’homme présentera le 2 avril prochain le nouveau projet depuis la President Box du Groupama Stadium. Le DG de l’OL ne sera pas seul. S’il ne sera pas épaulé par John Textor ce jour-là, il aura à ses côtés un certain Cris, lequel sera président de l’association.

Cris futur président de l'association OL Légends

Une excellente nouvelle pour l’Olympique Lyonnais et ses supporters, logiquement très attachés au passé glorieux du club aux sept titres de champion de France. Pour rappel, il y a quelques semaines, comme l'avait expliqué Le Progrès, de nombreux ex-Lyonnais s'étaient réunis lors d’une assemblée générale à laquelle avaient participé Maxime Gonalons, Sidney Govou ou encore Grégory Coupet et Eric Abidal. « L’objectif d’OL Légendes sera d’entretenir l’histoire de l’OL et faire perdurer l’ADN lyonnais, via les anciens joueurs du club » souligne par ailleurs le média. Un objectif qui tient particulièrement à coeur de Laurent Prud’homme, dont l’une des missions est justement de maintenir ce lien entre les supporters et le club, un domaine sur lequel ne s’implique pas vraiment le patron du club, John Textor.