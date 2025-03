Partenaire de DAZN, l’OL lui fait payer cher

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Mécontent du manque d’ouverture des clubs, DAZN a signé un partenariat avec l’Olympique Lyonnais en février dernier. Cette collaboration permet au diffuseur d’accéder plus facilement aux coulisses du club rhodanien. Mais pour la plateforme de streaming, cet accord a un prix.

DAZN a perdu patience. Le 30 janvier dernier, la société britannique a assigné la Ligue de Football Professionnel en justice en dénonçant une « tromperie sur la marchandise ». Le principal diffuseur de la Ligue 1 reproche notamment à l’instance un manque d’ouverture des clubs qui empêchent l’accès aux joueurs et aux coulisses. La plateforme de streaming aimerait par exemple accéder aux vestiaires, ou encore placer de petites caméras dans les bus des équipes pendant leurs trajets vers le stade.

La bataille incessante des diffuseurs pour accéder à plus de contenus « inside » auprès des grands clubs de Ligue 1



DAZN reproche aux clubs de limiter son accès à leurs coulisses. beIN s'en plaint aussi. Mais quels sont les réels blocages ?



Mais peu importe la demande, DAZN se heurte à des refus systématiques. Sauf du côté de l’Olympique Lyonnais. En février dernier, la plateforme a signé un partenariat avec le club rhodanien, notamment afin d’accéder plus facilement à ses coulisses. « L'inside repose sur la confiance entre une équipe et un réalisateur, a expliqué l’Olympique Lyonnais au journal L’Equipe. Nos équipes vidéo OL ont mis des mois avant de pouvoir filmer les coulisses et capturer des moments forts. DAZN, désormais partenaire du club, a accès à nos contenus de cette manière. »

DAZN a remis la main à la poche

Le club de John Textor tendait ainsi la main au média qui ne parvient pas à attirer suffisamment d’abonnés. Mais cette collaboration a un prix. Selon les informations du quotidien sportif, DAZN a dû verser un montant de 150 000 euros à l’Olympique Lyonnais pour conclure cet accord inédit. Ce n’était donc pas un cadeau offert au principal diffuseur de la Ligue 1, contraint de remettre la main à la poche pour obtenir des images réalisées et contrôlées par le propriétaire du Groupama Stadium.