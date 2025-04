OL ‍: Malick Fofana absent contre Man Utd et Auxerre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Souffrant d'une entorse du genou, Malick Fofana avait été contraint de quitter l'équipe de Belgique en mars dernier. Le joueur lyonnais a repris l'entraînement individuel, mais ne sera pas au rendez-vous européen entre l'OL et Manchester United.

Au lendemain de la confirmation de l'absence pour plusieurs mois d'Ernest Nuamah, victime d'une rupture des ligaments lors du match contre le LOSC, Paulo Fonseca ne pourra pas non plus compter sur Malick Fofana pour la réception des Red Devils, jeudi au Groupama Stadium, et le déplacement dimanche à Auxerre.

Le Progrès confirme que même s'il a repris le travail individuel, l'ailier international belge de 20 ans ne sera pas entièrement remis et que donc le staff de l'OL ne prendra aucun risque, comptant sur Fofana pour la suite et la fin de la saison. Au moment où l'Olympique Lyonnais revient comme une fusée vers le podium de la Ligue 1, le retour de Malick Fofana devrait se faire pour le match retour d'Europa League à Old Trafford programmé le jeudi 17 avril.