OL ‍: Onana et Matic, le clash se prolonge sur X

Attaqué par Nemanja Matic lors de la conférence de presse du Serbe ce mercredi, André Onana n’a pas mis longtemps avant de lui répondre.

L’ambiance et la tension sont montés d’un cran ce jeudi à la veille du quart de finale aller de l’Europa League entre l’Olympique Lyonnais et Manchester United. Le gardien mancunien André Onana avait commencé à chauffer tout le monde mardi, déclarant que Manchester United était « meilleur » que l’OL et qu’il ne pouvait rien arriver aux Red Devils à l’occasion de cette double confrontation. Une provocation à laquelle Nemanja Matic, choisi par l’OL pour aller en conférence de presse, a répondu avec piquant.

I would never be disrespectful to another club. We know that tomorrow will be a difficult game against a strong opponent.



We focus on preparing a performance to make our fans proud.



At least I’ve lifted trophies with the greatest club in the world. Some can’t say the same. pic.twitter.com/3easLRIz3d