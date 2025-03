Thiago Almada explose, l'OL a créé le futur Zidane

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Eblouissant avec l’OL, Thiago Almada a confirmé son excellente forme du moment sous le maillot de l’Argentine lors de la trêve internationale.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais seront heureux de retrouver leur équipe ce week-end après deux semaines de trêve internationale. Il faut dire que l’optimisme est de rigueur après des résultats concluants en Ligue 1 et alors que plusieurs joueurs de l’effectif sont dans une forme optimale. C’est le cas de Georges Mikautadze, Rayan Cherki ou encore Corentin Tolisso, mais comment ne pas citer Thiago Almada. Eblouissant avant la trêve internationale, l’ancien milieu offensif de Botafogo a confirmé ses excellentes dispositions avec l’Argentine.

Il a notamment inscrit un but splendide face à l’Uruguay, qui en fait désormais l'un des chouchous du public argentin. De plus en plus important avec l’Albiceleste, Thiago Almada doit cette montée en puissance à son passage au football européen sous les couleurs de l’OL selon César Delgado, ancien international argentin passé par Lyon durant sa carrière. « Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est un aspect qu'il a particulièrement développé à Lyon, dans le football français » observe l’ancien milieu offensif des Gones dans L’Equipe avant de poursuivre.

Enflammade totale pour Thiago Almada

« Je suis convaincu que son arrivée à l'OL lui a permis de faire un saut qualitatif (...) Il est dans son meilleur moment footballistique. Il deviendra le numéro 10 de la sélection nationale. Il a toutes les qualités pour cela : il comprend le sens du jeu, il joue un autre football. Il a le jeu d'un 10 classique, comme l'a été Zidane » s’enflamme César Delgado. Avec un joueur tel que Thiago Almada dans ses rangs, l’OL espère reprendre sa marche en avant dès ce vendredi même si un déplacement périlleux attend les hommes de Paulo Fonseca à Strasbourg. Un bon test pour l’effectif rhodanien et pour celui qui est déjà comparé à Zinedine Zidane ou à Lionel Messi.