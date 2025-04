OL ‍: Lacazette convoque Fekir, Man United tremble

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL peut compter sur le soutien de la LFP avant de retrouver Manchester United en Ligue Europa. Sur son compte X, la Ligue 1 a autorisé Lacazette à réaliser un petit clip humoristique. Le capitaine lyonnais a rappelé un épisode mémorable de Nabil Fekir à Manchester.

Jeudi soir, ce sera le moment fort de la saison lyonnaise avec la réception de Manchester United en quart de finale aller de la Ligue Europa. L'OL affrontera un monument de la scène européenne avec l'objectif avoué d'aller au bout de cette C3. Le club rhodanien n'a jamais battu les Red Devils dans son histoire et devra capitaliser sur ses exploits récents contre d'autres grands clubs du vieux continent. C'est notamment le cas du voisin mancunien Manchester City, battu deux fois en trois matchs ces dernières années. Un exploit dans les mémoires des supporters lyonnais.

Lacazette se moque gentiment du modèle Fekir

Le premier succès de l'OL contre les Citizens, 2-1 en septembre 2018, était marqué du sceau de Nabil Fekir. Le milieu lyonnais avait offert le premier but à Cornet avant de doubler la mise d'une superbe frappe de loin. De quoi se révéler au public anglais même si on avait aussi retenu sa maîtrise particulière de la langue de Shakespeare après le match avec le fameux « I recup the ball » au micro d'un journaliste d'une chaîne norvégienne. Un épisode rappelé à sa façon par Alexandre Lacazette dans une vidéo de soutien publiée par le compte de la Ligue 1 et intitulée « Tous together avec l’OL ».

👊🇫🇷 Tous together avec l’@OL jeudi, contre Manchester United ! pic.twitter.com/7LSW8Ej6V3 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) April 7, 2025

Dans un décor de salle de classe, on y voit le capitaine de Lyon enseigner en anglais à ses élèves : Moussa Niakhaté, Georges Mikautadze et le journaliste anglais de beIN Sports Darren Tulett. Niakhaté répète notamment la célèbre phrase de Fekir, devenue règle d'or de l'OL en 2025 : « I recup the ball, you recup the ball, we recup the ball ». Général transformé en professeur, Lacazette vante le niveau de la Ligue 1 avec un « Football but French » inscrit. De quoi tenter de prouver la valeur des clubs français au grand public. Toutefois, le terrain sera le juge de paix pour l'OL comme pour le PSG, adversaire d'Aston Villa en Ligue des champions.