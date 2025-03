Thiago Almada marque un bijou et fait gagner l'Argentine

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’Argentine se déplaçait en Uruguay dans la nuit de vendredi à samedi dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Un match remporté par les champions du monde en titre grâce à un bijou de Thiago Almada.

En grande forme avec l’Olympique Lyonnais, Thiago Almada a confirmé sous le maillot de l’Argentine que rien ne pouvait lui résister actuellement. Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque de l’Albiceleste aux côtés de Julian Alvarez, Enzo Fernandez et Giuliano Simeone, l’ancien meneur de jeu de Botafogo a été décisif en inscrivant le but de la victoire peu après l’heure de jeu… et quel but. Partant de la gauche, le milieu offensif de l’OL est revenu sur son pied droit pour envoyer une frappe sèche et imparable pour le gardien uruguayen Sergio Rochet.

Un but qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux en Amérique du Sud, où la hype est très présente autour du joueur de l’Olympique Lyonnais. Les supporters rhodaniens eux, peuvent plus que jamais se réjouir d’avoir dans leurs rangs un tel joueur, d’autant plus que ce dernier n’a rien coûté à l’OL avec un prêt gratuit en provenance de Botafogo cet hiver. Sur ce coup-là, John Textor a indiscutablement fait un superbe cadeau à Lyon et cela se confirme semaine après semaine.