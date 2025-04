L'OL s'offre un nouvel homme fort

Dans : OL.

Dans une optique d’amélioration de l’équipe première, l’Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée d’un nouveau directeur de la performance chez les Gones pour renforcer le staff déjà en place.

Désireux d’améliorer drastiquement les résultats sportifs de l’OL sur le long terme, John Textor continue de prendre les choses en main. Si on parle bien d'une nouvelle recrue, on ne parle toutefois pas d’un joueur qui viendrait renforcer l’effectif. En effet, Matthieu Louis-Jean, le directeur du recrutement du club rhodanien, a fait une annonce surprenante dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones » du média Olympique-et-Lyonnais. Le dirigeant lyonnais a annoncé l’arrivée d’un nouveau directeur de la performance, en la personne de Rick Cost, lequel aura un rôle prépondérant auprès du groupe professionnel. L’Academy et le groupe Pro 2 vont également bénéficier de l’expertise du nouvel homme fort du staff de l’Olympique Lyonnais.

Rick Cost, nouveau directeur de la performance

Avant d’arriver à l’Olympique Lyonnais en tant que directeur de la performance, Rick Cost a eu d’autres expériences fructueuses par le passé. En effet, il a exercé cette même fonction au Feyenoord entre juillet 2017 et décembre 2019 chez les jeunes, puis de janvier 2020 à juin 2021 en équipe première. Depuis juillet 2021, le Néerlandais occupait le poste de directeur de la performance pour la sélection des États-Unis. Un état de fait qui lui permet d'office d'être proche de Tanner Tessmann, international américain.

L’objectif derrière le recrutement d’un directeur de la performance est de permettre au club d’avoir un relais fort entre l’effectif professionnel, le staff et les techniciens. Ce rôle nécessite une grande connaissance des outils statistiques et doit surtout dépasser le simple aspect d’observateur. Pour Paulo Fonseca, l’arrivée de Rick Cost est indéniablement une bonne opportunité de faire progresser avec encore plus de pertinence son effectif. Reste à savoir si cela aura des conséquences sur la fin de la saison. A l’heure où l’OL cherche à se qualifier en Coupe d’Europe, voire en Ligue des champions, son recrutement ne sera pas de trop.