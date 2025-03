Adryelson coûte trop cher, l’OL va le récupérer

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De nouveau prêté en janvier dernier, cette fois du côté d’Anderlecht, le Brésilien Adryelson n’y restera pas la saison prochaine. Le club belge refuse de lever l’option d’achat fixée dans l’opération. Le défenseur central sous contrat jusqu’en 2028 devrait donc retrouver l’Olympique Lyonnais cet été.

Tous les deux arrivés le 5 janvier 2024, Adryelson et Lucas Perri ne connaissent pas du tout la même trajectoire à l’Olympique Lyonnais. Pendant que le gardien brésilien fait oublier son prédécesseur Anthony Lopes, son compatriote se voit contraint de faire ses preuves loin des Gones. Après une petite apparition en Ligue 1 le 30 août dernier face à Strasbourg (4-3), le défenseur central avait repris la direction de Botafogo dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de l’année 2024.

Lucas Perri meilleur gardien du monde, l’OL s’enflamme https://t.co/RYhIb1euJn — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2025

Malgré les titres remportés en championnat et en Copa Libertadores, il était évident que l’Olympique Lyonnais ne lui rouvrirait pas les portes de son vestiaire. Durant le mercato hivernal, Adryelson a donc été expédié en Belgique. Et plus précisément à Anderlecht dans le cadre d’un nouveau prêt. Mais là encore, il s’agit d’une opération temporaire étant donné que le défenseur central de 27 ans devra vite refaire ses valises. En effet, la source TransferFeed affirme qu’Anderlecht ne conservera pas le Lyonnais.

Anderlecht refuse de payer 6 M€

L’actuel quatrième de Jupiler Pro League a décidé de ne pas lever l’option d’achat du prêt fixée à 6 millions d’euros. Les Belges considèrent le montant trop élevé. Reste à savoir si l’Olympique Lyonnais acceptera de négocier le transfert à un montant inférieur. A priori, le club rhodanien a tout intérêt à entamer des discussions pour un joueur rapidement jugé indésirable. Il serait étonnant que l’entraîneur Paulo Fonseca décide de relancer le flop, même s’il est vrai que le Portugais a surpris tout le monde en sortant le milieu Paul Akouokou du placard.