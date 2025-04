OL ‍: Caqueret ne regrette pas Pierre Sage

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais à Côme, où il s'est imposé aux yeux de son entraîneur Cesc Fabregas, Maxence Caqueret a réussi à tourner la longue page Olympique Lyonnais. Même s'il ne regrette pas d'être parti en Italie, il n'a pas tout compris de la manière dont Pierre Sage l'a traité.

Vivre et jouer au football près du lac de Côme, et dans la cité de Pline l'Ancien et Pline le Jeune, n'est pas la pire des choses. Depuis le dernier mercato d'hiver, et plus précisément le 12 janvier dernier, Maxence Caqueret a rejoint le club lombard, entraîné par Cesc Fabregas et où Thierry Henry a des billes. Transféré par l'Olympique Lyonnais pour 15 millions d'euros, le milieu de terrain de 25 ans s'est rapidement installé dans le club de Côme, où il n'a manqué qu'un seul match depuis janvier, à savoir celui contre la Juventus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maxence Caqueret (@m.caqueret)

Treizième de Serie A, le club qui a rejoint l'élite cette saison après 21 ans d'absence fait confiance à l'ancien lyonnais, ce qui n'était plus vraiment le cas avec Pierre Sage qui l'avait poussé sur le banc. En des termes très courtois, Maxence Caqueret l'avoue dans L'Equipe, il n'a pas toujours compris comment l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais s'est comporté avec lui, même s'il admet ses torts.

Caqueret n'en veut pas à l'OL

Et l'ancien joueur de l'OL de revenir sur cette séquence qui a finalement abouti à son départ de son club de toujours. « Du jour au lendemain, j'ai peu joué, puis plus du tout. Je m'entraînais bien, je n'ai jamais fait de faux pas... Après, mon niveau sur le terrain n'était pas à la hauteur de ce que je sais faire, j'en étais conscient (...) Si j’en ai parlé avec Pierre Sage ? Oui, des discussions simples. Il m'a dit qu'il voulait que je retrouve mon meilleur niveau, qu'il comptait toujours sur moi. Là où j'ai eu plus de mal, c'est quand l'équipe a moins bien tourné ensuite. Je n'ai pas eu la chance de revenir. Quand ça tourne bien, tu ne peux rien dire, tu restes à ta place. Mais je pense que j'aurais pu retrouver ma place plus tard », explique Maxence Caqueret, qui ne veut pas s'éterniser sur ce sujet.