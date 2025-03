OL ‍: Textor silencieux face à l'énigme Thiago Almada

Dans : OL.

Prêté par Botafogo à l'Olympique Lyonnais, Thiago Almada donne satisfaction à Paulo Fonseca. Cependant, son avenir à l'OL est très incertain, John Textor ne souhaitant pas encore trancher.

Moyennant un prêt avec une option d'achat estimée à 30 millions d'euros, le propriétaire de Botafogo a accepté de laisser partir son international argentin de 23 ans à l'Olympique Lyonnais, l'opération étant facilitée par le fait que John Textor est le patron des deux clubs. Dans cette opération interne à Eagle Football Group, ce prêt a été assorti d'une option d'achat, mais à deux mois de la fin de la saison, nul ne sait si l'OL sera en mesure de transformer ce prêt en transfert définitif. Et personne ne sait non plus si John Textor cassera le contrat de prêt de Thiago Almada avant qu'il se termine, à savoir le 30 juin, pour lui permettre de disputer le Mondial des Clubs avec Botafogo, qui affrontera notamment le Paris Saint-Germain. Une compétition qui commencera le samedi 14 juin 2025. Le Progrès a tenté d'en savoir plus sur l'avenir lyonnais de Thiago Almada.

L'OL condamné à se qualifier pour la Ligue des champions

Signalant que Strasbourg n'avait pas déposé de réserve contre l'Olympique Lyonnais, vendredi soir à la Meinau, nos confrères du quotidien régional avouent que du côté des dirigeants de l'OL c'est le silence radio absolu lorsque le cas Thiago Almada est évoqué. « La situation financière du club reste précaire, avec une menace de rétrogradation toujours en suspens, et la Ligue des champions n’est encore qu’un mirage. L’OL se refuse à tout commentaire sur la suite du dossier Almada, tant sur un possible transfert, mais aussi que pour la mise à disposition éventuelle du joueur afin de disputer la Coupe du monde des clubs avec Botafogo », précise Le Progrès. Il est vrai que si l'Olympique Lyonnais ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, la situation économique du club rhodanien sera extrêmement tendue, et que lâcher près de 30 millions d'euros pour Thiago Almada ne sera pas simple. La réception de Lille, samedi soir au Groupama Stadium, va permettre d'en savoir plus sur les vraies chances de l'OL de retrouver la C1 et les millions d'euros qui vont avec.