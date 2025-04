OL ‍: John Textor a tout prévu, un joueur choqué

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

C'est l'un des joueurs qui s'est fait balader dans la galaxie Eagle mais personne ne se plaindra à Lyon d'avoir Lucas Perri comme dernier rempart. Le gardien de l'OL savoure la vista de John Textor sur sa carrière.

Il est la valeur sure de l’Olympique Lyonnais cette saison. Sans forcément être un flambeur, Lucas Perri est solide dans ses prestations et enchaine les matchs sans reproches à faire. Le gardien brésilien sera certainement très sollicité cette semaine avec le quart de finale d’Europa League face à Manchester United. Un rendez-vous qu’il attend avec impatience, lui qui rêve de conquérir un titre avec le maillot de l’OL sur le dos. « Mon plus grand rêve serait d’être champion avec Lyon. On va se battre jusqu’au bout pour se qualifier en Ligue des Champions et faire un grand parcours en Ligue Europa. Ce sera compliqué contre Manchester United, mais on va faire de notre mieux », a confié à Canal+ l’ancien joueur de Botafogo, qui savoure cette entrée en matière réussie sur le continent européen.

Et cette réussite, Lucas Perri ne s’y trompe pas, il la doit à John Textor qui a tout anticipé et a toujours vu juste. Du moins le concernant. « Je jouais en deuxième division brésilienne, et John Textor a décidé de parier sur moi. J’ai eu une conversation avec lui et m’a dit que je pourrais venir à Botafogo afin de m’imposer avant de faire le grand saut en Europe. Il a toujours été très clair à ce sujet : les six premiers mois en France seraient une période d’adaptation. Il ne m’a pas promis d’être titulaire mais que j’aurais ma chance. Avec le recul, tout ce qu’il a planifié s’est réalisé et j’ai bien répondu sur le terrain », a reconnu Lucas Perri, qui ne veut pas s’enlever du mérite mais reste néanmoins un grand adorateur de John Textor qui a su en effet le mener où il le voulait. Et à l’OL, personne ne s’en plaindra en tout cas.