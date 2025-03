L'OL vend du rêve à Old Trafford, ça coûte une fortune

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Alors qu’aucun déplacement officiel n’était initialement prévu, l’Olympique Lyonnais a revu ses plans avant de se rendre à Old Trafford. Pour le quart de finale retour de Ligue Europa face à Manchester United, le club rhodanien organise le voyage de ses supporters.

Si l’on excepte le derby contre l’AS Saint-Etienne, c’est sans doute le plus gros rendez-vous de la saison pour l’Olympique Lyonnais. Les Gones ont rarement l’opportunité de se mesurer à un adversaire aussi prestigieux que Manchester United. Certes, les Red Devils ne sont plus aussi redoutables depuis la fin de l’ère Sir Alex Ferguson. Il n’empêche que ce quart de finale de Ligue Europa reste particulièrement alléchant pour le club rhodanien et ses supporters.

Un package pour les fans de l'OL

Ils seront forcément nombreux pour soutenir la bande à Rayan Cherki lors du match aller au Groupama Stadium le 10 avril. Et les hommes de Paulo Fonseca ne manqueront pas non plus de soutien au retour à Old Trafford une semaine plus tard. L’Olympique Lyonnais va effectivement faciliter le déplacement de ses supporters dans le nord de l’Angleterre. Il y a encore quelques jours, le club n’avait absolument rien prévu pour aider son public à traverser la Manche. Mais le média Olympique-et-lyonnais nous apprend que la direction a finalement décidé d’organiser le voyage de ses fans.

Un package comprenant le vol aller-retour dans la journée, plus un billet pour le match sera mis en place. Certains seront néanmoins déçus et incapables de s’offrir cette opportunité à 725 euros par personne. Les plus chanceux n’auront qu’à contacter l’Olympique Lyonnais via l’adresse mail relayée par nos confrères : agence@ol-voyages.fr. Un grand moment à venir pour ces supporters dont certains n’ont peut-être pas connu les meilleures années du club au début des années 2000, lorsque les Gones affrontaient et rivalisaient avec ce type d’adversaire saison après saison.