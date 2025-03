La Ligue 1 veut que la DNCG stoppe l'OL et Textor

Dans : OL.

Plusieurs clubs de Ligue 1 ont posé des réserves contre l’OL ces dernières semaines en raison de la présence de Thiago Almada sur la feuille de match. La vraie raison de cet acharnement a enfin été révélée.

Ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais peut se sentir victime d’un véritable complot en Ligue 1 puisque Toulouse, Reims, Brest, Paris et Nice ont posé une réserve avant leur match contre l’OL pour contester la présence de Thiago Almada sur la feuille de match. Jusqu’à présent, toutes ces réserves n’ont rien donné puisque le prêt de l’Argentin en provenance de Botafogo a été validé par la LFP ainsi que par la DNCG lors du mercato hivernal. Mais pourquoi alors, les clubs de Ligue 1 continuent-ils de poser des réserves à tout bout de champ lors de leur match face à l’Olympique Lyonnais ? Jérôme Rothen est parti à la chasse aux informations en appelant plusieurs présidents de Ligue 1.

La Ligue 1 espère un changement de règlement de la DNCG

Et selon l’animateur de RMC, il s’avère que les clubs contestataires multiplient les réserves afin de faire bouger les lignes dans l’espoir que le règlement de la DNCG soit modifié pour les semaines et les mois à venir. Autrement dit, les clubs français ne tolèrent pas que ce genre de mouvement entre clubs appartenant au même propriétaire soit toléré. Une véritable refonte du règlement est espérée par les clubs de Ligue 1, ce qui justifie selon les informations recueillies par Jérôme Rothen toutes ces réserves, plus symboliques qu’autre chose.

« J’ai appelé beaucoup de présidents pour savoir pourquoi ils posaient des réserves contre l’OL, maintenant je le sais. Je sais que la DNCG est faite d’une certaine façon, que le règlement de la DNCG n’est pas applicable à des clubs en multipropriété, ce qui est le cas de l’OL. Les clubs de Ligue 1 trouvent ça aberrants, que ce soit ceux qui visent une place en coupe d’Europe ou ceux qui veulent sauver leur peau. Ils disent à juste titre qu’il y a une anomalie. Tu accordes un prêt gratuit d’un joueur qui vaut 30 millions d’euros parce qu’il est dans un autre club qui t’appartiens » a d'abord lancé l'ancien milieu offensif du PSG et de l'AS Monaco avant de conclure.

Le prêt de Thiago Almada, « un foutage de gueule »

« C’est du foutage de gueule par rapport au règlement de la DNCG. Les clubs posent des réserves pour faire avancer le truc, pour arrêter avec ce règlement qui est dépassé et qui n’est plus applicable à certains clubs. Voilà pourquoi ils posent des réserves » nous apprend Jérôme Rothen. Autrement dit, aucun club ayant posé une réserve contre l’OL espérait véritablement avoir match gagné. L’espoir est en revanche réel de voir le règlement être modifié pour l’avenir, afin que John Textor ne puisse plus reproduire ce genre de mouvement dans le futur. Reste maintenant à voir si cela portera ses fruits et si le gendarme financier du football français modifiera ses règlements.