Fonseca prévient l'OL d'un grand danger en Ligue 1

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est sur une très bonne dynamique en Ligue 1 et espère se rapprocher encore un peu plus des places de tête dans les prochaines semaines. Cependant, Paulo Fonseca ne veut pas s'enflammer.

L'OL rêve d'une place en Ligue des champions en fin de saison. Pour cela, il faudra continuer la belle série du club dans les prochaines semaines. Paulo Fonseca, suspendu et qui ne peut donc pas aider ses troupes sur le terrain, a pour le moment trouvé la bonne méthode pour mener à bien ses projets. Ce vendredi soir, les Rhodaniens se déplacent sur la pelouse de Strasbourg en Ligue 1. Un match qui s'annonce périlleux pour l'OL face à un adversaire également en très belle forme et qui veut gratter une place en coupe d'Europe. Pour Paulo Fonseca, il n'est pas l'heure pour les Gones de commencer à calculer malgré le calendrier chargé qui les attend.

Paulo Fonseca connait bien les pièges du haut niveau

Dans des propos rapportés par Le Progrès, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a notamment martelé à ses troupes : « Ça ne sert à rien de regarder ce que font les autres, si on ne gagne pas contre les moins bien classés ». L'OL aura en effet un calendrier plutôt favorable en cette fin de saison (Les Lyonnais n'ont par exemple plus le PSG à jouer, contrairement à Nice et Strasbourg). Les adversaires moins bien classés seront nombreux à croiser la route du club lyonnais. A noter que les pensionnaires du Groupama Stadium auront aussi en tête le futur quart de finale de Ligue Europa contre Manchester United. Les émotions à venir seront fortes et il sera important de ne pas tout gâcher. Heureusement pour l'OL, les motifs de satisfaction sont nombreux. On peut souligner la forme étincelante de Georges Mikautadze, que beaucoup veulent voir titulaire pour terminer l'exercice en cours.