Aulas veut virer les Verts de Lyon, il a choisi son camp

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas était à Paris jeudi et ce n'était pas pour faire du tourisme. L'ancien patron de l'OL et désormais patron de la Ligue féminine du football professionnel va très certainement viser la mairie de Lyon et il a du soutien.

De nombreuses sources le confirment dorénavant, il faudrait un cataclysme pour que Jean-Michel Aulas renonce à présenter sa candidature à la mairie de Lyon dans un an. Après avoir longuement tâté le terrain, et même fait réaliser un sondage qui confirmait ses chances très sérieuses de battre le maire écologiste actuel, l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais devrait rapidement dévoile qu'il vise le poste longtemps occupé par son ami, Gérard Collomb. Et si pendant longtemps, ce dernier a porté l'étiquette du Parti Socialiste, il avait ensuite rejoint le camp d'Emmanuel Macron. Pour Jean-Michel Aulas, il n'y aura pas de passage par le PS, puisque selon différentes sources, il sera, lui aussi, soutenu par le parti Renaissance.

Aulas veut battre les Verts, normal à Lyon

En visite jeudi dans la capitale, l'ancien homme fort de l'Olympique Lyonnais a rencontré Gabriel Attal, ancien Premier Ministre, mais également eu l'occasion de s'entretenir avec un proche conseiller d'Emmanuel Macron. Pas de quoi surprendre des élus lyonnais qui savent qu'il n'y avait guère énormément de choix et l'avouent dans Le Progrès : « Aulas ne va pas avoir besoin de faire une longue danse du ventre pour convaincre les Macronistes de rouler pour lui. Il leur tombe du ciel. Jusqu’alors, ils n’avaient personne sous la main. » Et sur les réseaux sociaux, on s'amuse déjà de ce futur duel à venir entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet, l'actuel maire de Lyon qui est sous l'étiquette des Verts. Et on le sait, l'ancien patron de l'OL n'a jamais aimé les Verts, et les a souvent dominés que ce soit à Lyon... ou à Geoffroy-Guichard. Cette fois, le match sera cependant plus compliqué dans une ville où l'actuel maire a aussi de nombreux supporters.