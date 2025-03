OL ‍: Mikautadze star du mercato, le danger arrive de partout ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après un début de saison laborieux, Georges Mikautadze a enfin trouvé la bonne carburation à l’OL, ce qui fait logiquement de lui un avant-centre courtisé dans l’optique du prochain mercato estival.

Longtemps remplaçant à l’Olympique Lyonnais cette saison, Georges Mikautadze a profité de l’Europa League pour se relancer. L’international géorgien s’impose progressivement comme le choix n°1 de Paulo Fonseca en attaque, devant le capitaine Alexandre Lacazette. Il faut dire que l’ex-attaquant de Metz, recruté pour 20 millions d’euros par l’OL l’été dernier, est en très grande forme. Auteur de trois buts lors de ses six derniers matchs de Ligue 1, il a également inscrit un doublé lors du match retour contre Bucarest en Europa League. De quoi rebooster sa confiance… et sa cote de popularité sur le marché des transferts.

OL : Mikautadze superstar, son prix flambe en direct https://t.co/MkeaHBU21n — Foot01.com (@Foot01_com) March 17, 2025

Comme indiqué par ailleurs, West Ham a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour l’attaquant de la Géorgie, et le club londonien est prêt à poser jusqu’à 35 millions d’euros sur la table pour convaincre John Textor de le vendre cet été. Les Hammers ne sont plus les seuls dans la course puisque selon les informations du site Transferfeed, l’AS Roma a également pris la température au cours des dernières heures pour savoir si un transfert de Georges Mikautadze était possible cet été.

La Roma rejoint West Ham dans le fan club de Mikautadze

Le club de la Louve apprécie le buteur géorgien de longue date et si pour l’heure, il n’est pas encore question de chiffres ni de proposition ferme et définitive, cela pourrait venir dans les semaines et les mois à venir. Le média explique par ailleurs que l’OL reste dans une situation instable financièrement, et que rien ne dit que John Textor aura les reins suffisamment solides pour garder Georges Mikautadze en cas de grosse offre cet été. Un signal positif pour les prétendants de l’attaquant de 24 ans, déjà courtisé cet hiver, notamment par Galatasaray, mais qui avait fermement rejeté l’idée d’un départ de l’OL six mois seulement après son arrivée. Qu’en sera-t-il au mois de juin, alors qu’il semble destiné à prendre la relève d’Alexandre Lacazette ? Réponse dans les prochaines semaines.