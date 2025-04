L’OL en danger de mort, le rapport qui tue

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va vraiment devoir aller chercher cette place en Ligue des Champions, sous peine d'être dans une situation économique très compliquée alors que son propriétaire publie des comptes inquiétants.

Dans la foulée de la publication des comptes de l’année 2024, Eagle Football Group a dévoilé son rapport financier trimestriel. Les difficultés économiques sont confirmées, la situation financières prend une mauvaise tendance et l’avenir des filiales d’Eagle, dont l’Olympique Lyonnais, n’est pas garanti à 100 % si la situation devait se dégrader. Tel est le résumé de ce très long rapport qui fait état d’un endettement net de trésorerie de l’ordre de 540 millions d’euros, contre 463 millions d’euros au 30 juin 2024. Malgré ses propos toujours très rassurants, la volonté de vendre des joueurs à forte valeur pour convaincre la DNCG de la bonne gestion financière de l’Olympique Lyonnais, John Textor prend aussi ses précautions et n’hésitera pas à lâcher ses filiales si la situation devient intenable. C’est ce qui est écrit noir sur blanc dans ce rapport des commissaires aux comptes.

« Bien que le groupe estime que tout ou partie de ces opérations de financement et de ses nouveaux engagements vis-à-vis des prêteurs soient menés à leur terme, tout retard important ou toute non-réalisation de ces flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de continuité d'exploitation de la société et de ses filiales », assurent les commissaires aux comptes, qui ont précisé n’avoir fait qu’un « examen limité » des rapports financiers d’Eagle, pas aussi poussé qu’un audit complet et qui peut donc comprendre des inexactitudes. Rien de bien rassurant pour les propriétaires du club rhodanien, qui connaissent bien évidemment cette situation mais misent beaucoup sur les succès sportifs et les ventes de joueurs pour redresser la barre. Autant dire qu’une qualification en Ligue des Champions est plus que souhaitée en fin de saison pour ne pas avoir à être directement confronté à un endettement grandissant dangereusement, sans solution financière viable pour inverser la tendance.