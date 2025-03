OL ‍: John Textor donne la nausée à cet ancien de Canal+

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le cas Thiago Almada continue de faire débat alors que l’international argentin, prêté gratuitement à l’OL par Botafogo, pourrait retourner dans le club brésilien le temps de disputer la Coupe du monde des clubs.

Depuis le début de l’année 2025, de nombreux présidents de clubs de Ligue 1 se sont indignés de voir Thiago Almada débarquer gratuitement à l’OL, pourtant interdit de recrutement par la DNCG. Il s’avère que John Textor était dans son bon droit puisque le gendarme financier du football français a autorisé le club rhodanien à faire venir des joueurs en prêt. Ces derniers jours, un nouvel élément a été révélé par la presse brésilienne concernant la situation de Thiago Almada. Le meneur de jeu prêté par Botafogo pourrait signer définitivement à l’OL mais avant cela, le club brésilien aimerait le faire revenir cet été pour disputer la Coupe du monde des clubs.

Le cas Thiago Almada choque Pierre Ménès

OL : Almada va montrer à Textor qui est le patron https://t.co/ij4z96N8He — Foot01.com (@Foot01_com) March 27, 2025

Tout cela scandalise Pierre Ménès, qui n’a pas pris de gants pour critiquer la gestion de John Textor sur sa chaîne YouTube. « Thiago Almada qui jouerait la Coupe du monde des clubs avec Botafogo, j’en pense que c’est un scandale. Pour le coup, on est vraiment dans le ‘joueur bout de viande’. Il y a des limites à tout. Si on suit ça, Textor va faire jouer Thiago Almada contre le PSG et l’OM, puis après il va aller faire deux matchs très importants avec Botafogo… Non mais ce n’est pas sérieux, je ne comprends même pas que ce soit autorisé. Je trouve ça profondément choquant et scandaleux » a commenté l’ancien chroniqueur vedette de Canal+, pas du tout en phase avec les méthodes de John Textor et avec la multipropriété et encore moins lorsque les joueurs passent ainsi d’un club à l’autre, parfois même dans une seule saison. Du côté de Lyon et de Botafogo, on se moque en tout cas de ce genre de critique, du moment que les deux clubs y trouvent leur intérêt et que chaque prêt ou transfert se fait dans la légalité.