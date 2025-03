Jean-Michel Aulas se fait encore désirer à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas n’a pas encore pris de décision quant à son avenir en politique alors qu’il pourrait se présenter aux municipales à Lyon.

Vice-président de la Fédération française de football, l’ancien patron de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, pourrait faire son grand retour sur le devant de la scène. On ne parle pas ici de sport mais bien de politique puisque le président historique de l’OL réfléchit de manière très sérieuse à se présenter aux prochaines municipales à Lyon. Un récent sondage a d’ailleurs démontré que sa candidature réjouirait les électeurs dans la capitale des Gaules. Ceux-ci attendent à présent que le choix de Jean-Michel Aulas soit ferme et officiel… ce qui n’est toujours pas le cas pour le moment.

Dans un message publié sur son compte X, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a d’ailleurs confirmé qu’il n’avait pas pris de décision pour le moment et qu’il continuait donc de réfléchir avant de faire son choix sur sa candidature ou non. « Sans avoir pris de décision, j’écoute les Lyonnais qui constatent que notre belle ville s’est transformée, pour devenir non sécurisée, complètement saturée, donc polluée, exsangue financièrement et réclament une personne de la société civile pour réunir le bon sens sans dogme » a publié Jean-Michel Aulas.

Aulas, pas d'annonce avant la fin du printemps

Un message qui laisse tout de même penser que l’ancien dirigeant lyonnais est prêt à se lancer, même si ce dernier préfère encore se faire désirer pour le moment. Le Figaro explique de son côté que dans le camp de Jean-Michel Aulas, on ne devrait faire aucune annonce avant la fin du printemps. « Mais l’hypothèse Aulas bouscule la préparation des municipales à droite et au centre » explique le média, pour qui le vice-président de la Fédération française de football ne devra donc pas trop tarder pour annoncer son choix.