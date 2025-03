OL ‍: 9 mois en tribune, Paulo Fonseca est aux anges

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Suspendu neuf mois par la commission de discipline, Paulo Fonseca y voit quand même un avantage. Même s’il regrette l’éloignement avec ses joueurs et ses adjoints, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais apprécie la meilleure perspective en tribune.

Paulo Fonseca va de nouveau retrouver son banc. Prononcée par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, sa suspension jusqu’au 30 novembre, avec interdiction de vestiaire jusqu’au 15 septembre, n’est pas valable en Ligue Europa. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais sera donc ravi de travailler dans des conditions normales contre le FCSB jeudi, avant de repartir en tribune face au Havre dimanche sans forcément se plaindre.

Le bus de l'OL arrive à l'Allianz Riviera. C'est le moment des derniers encouragements à ses troupes pour Paulo Fonseca avant de s'isoler pic.twitter.com/h2MTUYNrer — Le Progrès OL (@LeProgresOL) March 9, 2025

L’ancien coach du LOSC a en effet découvert une perspective intéressante en assistant en hauteur à la victoire à Nice (0-2) dimanche dernier. « Si je suis content de retrouver le banc de touche ? Oui, naturellement, a répondu le Portugais aux médias. Je préfère être à côté des joueurs et du staff, c'est important. Mais je pense qu'on a bien préparé l'organisation avec mon adjoint, avec les joueurs et avec le staff. Ce n'était pas un problème. (…) Quand nous gagnons, c'est plus facile. Ce n'est pas facile de ne pas avoir de contact avec les joueurs avant le match. »

Fonseca n'est pas gêné

« Mais comme je l'ai dit, on a bien préparé ce match. Et quand nous gagnons, c'est plus facile. On verra le prochain match mais je pense que j'ai des joueurs et un staff technique très courageux et très professionnels. Ça ne sera pas un problème. C'est différent. Je pense que c'est plus facile de voir le match d'en haut. On a une perspective totalement différente sur le banc, la vision n'est pas bonne. Nous n'avons pas de contact avec les joueurs mais on voit bien le match en haut » a comparé Paulo Fonseca, prêt à relativiser sa lourde sanction après son dérapage auprès de l'arbitre Benoît Millot contre Brest (2-1) le 2 mars.