L’OL, il voit venir la catastrophe

Par Guillaume Conte

L'OL est dos au mur après sa défaite à Strasbourg, et la réception de Lille fait déjà office de dernière chance pour aller chercher le Top4. Mais un danger rôde.

C’est désormais le sprint final en Ligue 1 et cela va commencer très fort pour l’Olympique Lyonnais. Après la défaite à Strasbourg, qui se retrouve de ce fait parmi les candidats sérieux à l’Europe avec son jeu frais et insouciant, les Lyonnais doivent absolument rétablir la situation ce samedi soir contre Lille. Tout autre résultat qu’une victoire éloignerait la formation de Paulo Fonseca des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Si la course à l’Europe sera certainement serrée jusqu’au bout, car la 7e place pourrait être européenne en cas de succès du PSG en finale de la Coupe de France, l’OL vise forcément le Top4. Financièrement, John Textor a besoin de cet apport alors que son modèle économique semble se fissurer de partout, même si les résultats sportifs de ses équipes sont plutôt positifs.

La Coupe d'Europe, ça peut coûter cher

Concernant l’OL, cette course à l’Europe est toutefois jalonnée d’une grosse embuche, avec la double confrontation avec Manchester United en quarts de finale de l’Europa League. Cela a de grandes chances de puiser dans les réserves physiques et mentales, et c’est ce que craint fort Daniel Bravo, consultant pour BeIN Sports interrogé à ce sujet par Le Parisien. « La Ligue Europa peut être un frein pour l’OL. Je l’ai vécu avec le PSG quand on a gagné la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupes en 1996, où nous avions dilapidé 10 points d’avance à la trêve. Sans la Coupe d’Europe, Auxerre ne nous aurait jamais doublés. Les Lyonnais vont affronter Lille juste avant le quart de finale aller contre Manchester United. Cinq jours avant, ils auront un peu la tête à Manchester. Et s’ils perdent contre Lille, ce sera fini de leurs espoirs de qualification en Ligue des champions via la Ligue 1 », souligne l’ancien joueur du PSG, de Monaco, de l’OL, de Nice et de l’OM notamment, qui est donc particulièrement au fait de cette course pour aller chercher le Top4 en France.