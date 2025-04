OL ‍: Cherki provoque une bagarre en Angleterre

Dans : OL.

Auteur du but de la très importante victoire lyonnaise contre Lille, samedi soir, Rayan Cherki a donné rendez-vous à Manchester Club en Europa League. Des clubs anglais pensent très fort au joueur de l'OL pour la saison prochaine.

La semaine prochaine, l'Olympique Lyonnais croisera la route de Manchester United en Europa League, et il ne fait aucun doute que les dirigeants mancuniens, mais également les fans des Red Devils, auront un regard très attentif sur la performance de Rayan Cherki. Encore une fois décisif samedi contre le LOSC, avec un but en fin de match qui permet à l'OL de croire de plus en plus au podium et donc au ticket pour la Ligue des champions, Cherki s'est directement projeté sur ce choc face à l'un des plus grands clubs du monde, Manchester United. « On est prêt, on attend ça depuis longtemps. Ça va être un match d’hommes, on va leur faire la guerre, et on va tous prendre nos responsabilités (...) Je n’ai peur de personne, donc qu’ils m’attendent ou pas, ça sera la même chose », a promis Rayan Cherki. Et justement, en Angleterre, le cas Cherki suscite déjà l'énorme intérêt de deux clubs, dont Manchester United.

Alors que l'avenir du joueur de 21 ans est incertain, même s'il a prolongé de force à l'automne dernier, les médias anglais confirment encore une fois que Manchester United et Tottenham rêvent de faire signer Rayan Cherki dès le prochain mercato estival. En début de semaine, l'intérêt du Borussia Dortmund, qui a échoué par deux fois à obtenir l'accord de John Textor, était répété, mais c'est clairement en Premier League que les enchères pourraient grimper pour un joueur dont il se dit qu'il a une clause libératoire à auteur de près de 30 millions d'euros. Célèbre entrepreneur anglais, spécialiste de football, et membre de l'Ordre de l'Empire Britannique, Frank Khalid confirme ce dimanche à ses 1,2 million de followers que Rayan Cherki est au coeur d'une bataille entre les Spurs et les Red Devils, laquelle pourrait pousser plus haut le prix du joueur de l'OL. A voir si ce dernier voudra partir s'il va au bout de son challenge, à savoir qualifier Lyon pour la Ligue des champions.