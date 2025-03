OL ‍: Mikautadze en feu, Fonseca sort les rames pour Lacazette

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Alors que son concurrent Georges Mikautadze empile les buts, Alexandre Lacazette peut toujours compter sur la confiance de Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a encensé son capitaine dans un discours peut-être légèrement excessif.

On n’arrête plus Georges Mikautadze. Efficace sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, le concurrent d’Alexandre Lacazette a conservé ses bonnes habitudes avec sa sélection. L’international géorgien vient de s’offrir deux doublés en barrages de la Ligue des Nations contre l’Arménie (0-3, 6-1). A ce rythme, on voit mal comment l’ancien Messin pourrait rester hors du onze de Paulo Fonseca durant le sprint final.

« Georges est en grande forme en ce moment, a constaté l’entraîneur lyonnais. Il a bien joué en sélection et il est revenu motivé. Nous avons travaillé pour qu’il soit dans les meilleures conditions, et nous devons prolonger cette bonne dynamique pour lui. Je suis très content parce que nous avons des attaquants aux profils différents pour s’adapter aux matchs. Alexandre Lacazette n'a pas marqué lors du dernier match (4-2 contre Le Havre) mais il a été très bon. Nous avons aussi Georges qui a des qualités différentes et qui est dans une bonne période. C’est un bon problème pour moi. »

Lacazette a surpris Fonseca

Si le doute persiste dans l’esprit du Portugais, c’est parce qu’Alexandre Lacazette garde toute sa confiance. Paulo Fonseca s’est dit impressionné par son capitaine qu’il avait apparemment sous-estimé. « Il est encore meilleur que ce que je pensais. Je suis ici pour différentes raisons, et l’une d’elles est que je connaissais déjà les joueurs, j’avais joué contre eux. Avant d’arriver, je croyais déjà beaucoup en eux. Mais aujourd'hui avec le travail quotidien, j'y crois encore plus. En travaillant avec les joueurs, je me rends compte qu’ils sont encore meilleurs que je l’imaginais », a osé l’ancien coach du LOSC, quitte à en faire un petit peu trop.