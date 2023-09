OL-PSG ‍: Lyon perd 6.000 supporters d'un seul coup

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'affiche au sommet de la 4e journée de Ligue 1 opposera l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain, dimanche soir. Mais le Groupama Stadium n'affichera pas complet et ce n'est pas normal.

Avant-dernier après trois journées de Ligue 1, l'OL va devoir prendre des points contre les champions de France sous peine de vivre une trêve internationale sous très haute tension, même si la perspective de voir Laurent Blanc être débarqué dimanche soir n'est plus réellement d'actualité. Toutefois, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais constatent peut-être les premiers effets des performances douteuses de leur équipe, laquelle sera en plus privée d'Alexandre Lacazette qui purgera son dernier match de suspension.

OL-PSG ne sera pas à guichets fermés

Et le mercato n'a pas relancé l'intérêt puisque si le stade lyonnais sera bien rempli pour la réception du PSG, il ne sera pas plein. Là où les années précédentes l'affiche Lyon-Paris remplissait les 58.000 places du Groupama Stadium, Lyon devra se contenter de 52.000 spectateurs, dont 1.000 venus de Paris. Et cela même si le tarif de certaines places ont subitement baissé ces dernières 48 heures comme le souligne le compte @stadeOLHD.

#OLPSG J-2 (17:30)

Accélération soudaine des ventes grand public (le tarif en latéral sup à baissé de 130€ à 80€). pic.twitter.com/UtDMwtEOeZ — Stade OL HD (@StadeOLHD) September 1, 2023

Du côté du Progrès, on estime que les explications ne sont probablement pas uniquement sportives. « Le début de saison compliqué de l’équipe et l’horaire du match (20h45), en veille de rentrée des classes, expliquent en partie une affluence en baisse par rapport au dernier OL - PSG à Décines (58 230 spectateurs) », explique le quotidien régional. Cependant, l'an dernier, le même match avait eu lieu lors de la 8e journée de championnat, c'était le dimanche 18 septembre, mais aussi à 20h45. Une victoire contre Kylian Mbappé et ses coéquipiers est l'occasion d'enfin lance la saison de l'Olympique Lyonnais et de s'assurer un stade largement plus rempli tout au long du championnat.