Le patron de l'OL lâche une énorme vanne sur l'équipe de France

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'équipe de France a été battue 2-0 jeudi soir en Croatie, et cela n'a pas laissé indifférent les supporters de l'Olympique Lyonnais, mécontents que Didier Deschamps ne convoque pas Rayan Cherki et Corentin Tolisso. Le président de l'OL est d'accord.

Jean-Michel Aulas avait l'art d'utiliser Twitter, mais c'est désormais Laurent Prud'homme, directeur général de l'Olympique Lyonnais qui utilise X à la perfection. Cela a encore été le cas dans la foulée de la défaite des Bleus à Split face à la Croatie. Tandis que les critiques pleuvaient sur Didier Deschamps, et notamment concernant l'absence dans son groupe de deux joueurs de l'OL, à savoir Rayan Cherki et Corentin Tolisso, le patron de l'Olympique Lyonnais a profité d'une réponse à un message de Ludovic Obraniak pour glisser une peau de banane sous les pieds du sélectionneur national français. Alors que l'ancien joueur constatait que les Bleus étaient à « mille lieux » de la Croatie, sa réponse a été foudroyante et pour le moins amusante.

Ça manque de lyonnais, mais il y en a de l’autre côté 😉❤️💙 — Laurent Prud'homme (@LaurentPrudhom) March 20, 2025

Faisant le constat que le onze tricolore n'avait aucun joueur lyonnais dans ses rangs, là où la Croatie avait titularisé Duje Caleta-Car, Laurent Prud'homme a forcément dégainé. « Ça manque de lyonnais, mais il y en a de l’autre côté », a répondu le directeur général de l'Olympique Lyonnais. De quoi réveiller les supporters du club rhodanien très agacé de l'absence de Tolisso et Cherki chez les Bleus. Pour certain, il n'y a aucune raison valable pour justifier cette décision de Didier Deschamps, tandis que certains sont convaincus que cela fait partie du grand complot qui viserait l'OL. En attendant, Rayan Cherki pourra montrer ce vendredi soir avec les Espoirs, contre l'Angleterre, que sa présence avec l'équipe de France n'aurait pas été scandaleuse.