OL ‍: Cherki prévient MU, ça va faire mal

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Après la victoire importante de l’Olympique Lyonnais face au LOSC, Rayan Cherki a affiché sa pleine confiance en marge de la réception de Manchester United en quart de finale de la Ligue Europa.

Ce samedi 5 avril, l’Olympique Lyonnais s’en sortait avec brio d’une rencontre particulièrement importante dans la course à la Ligue des champions. Face au LOSC de Bruno Genesio, les hommes de Paulo Fonseca - posté en tribunes – ont ravi leurs supporters en glanant trois points précieux. A l’issue de la rencontre, Rayan Cherki, auteur du but qui a fait pencher la balance en la faveur des siens, a répondu aux questions des journalistes en zone mixte. L’occasion pour le petit prince lyonnais d’évoquer la prochaine rencontre de l’OL face à Manchester United, dans un Groupama Stadium qui s’annonce plein à craquer.

Rayan Cherki n’a pas peur de Manchester United

La grande méforme de Manchester United laisse croire que c’est l’occasion rêvée pour l’Olympique Lyonnais de frapper un très grand coup le jeudi 10 avril prochain. Rayan Cherki confirme en tout cas que tout le monde dans le vestiaire attend ce match. « On est prêt ! On attend ça depuis longtemps. Ça va être un match d’hommes, on est prêt à leur faire la guerre et on va tous prendre nos responsabilités. Je prends ça comme si c’était un match normal, j’ai peur de personne. Donc qu’ils m’attendent ou qu’ils ne m'attendent pas, ça sera la même chose quand ils viendront ici », a lancé le numéro 18 lyonnais, lequel ne tient plus en place.

Pour la double confrontation face aux Red Devils, l’OL aura en tout cas besoin d’un très grand Rayan Cherki. Auteur de 9 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le Lyonnais a de grandes ambitions en Coupe d’Europe.