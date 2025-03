OL ‍: Ce Lyonnais est le chouchou du vestiaire

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire à l’OL cette saison, Lucas Perri fait l’unanimité au sein du club rhodanien. Son entraîneur Paulo Fonseca l’adore, tout autant que ses coéquipiers, heureux de compter un tel gardien dans leurs rangs.

Arrivé en toute discrétion en provenance de Botafogo en janvier 2024, Lucas Perri a patiemment attendu le coup d’envoi de la nouvelle saison pour déloger Anthony Lopes dans les buts de l’Olympique Lyonnais. John Textor ne doit pas regretter d’avoir fait venir le gardien brésilien de 26 ans, tant ce dernier impressionne depuis le début de la saison, aussi bien en Ligue 1 qu’en Europa League. Précieux sur sa ligne, fiable dans les airs et de plus en plus à l’aise dans ses relances, notamment à la main, Lucas Perri est tout simplement l’un des meilleurs gardiens en Ligue 1 depuis quelques mois.

Lucas Perri meilleur gardien du monde, l’OL s’enflamme https://t.co/RYhIb1euJn — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2025

En conférence de presse avant le match retour contre Bucarest en Europa League, Paulo Fonseca a été encore plus loin, qualifiant l’international auriverde comme « le meilleur gardien du monde » actuellement. Dans le vestiaire lyonnais aussi, on se réjouit de pouvoir compter un tel gardien au sein de l’effectif comme le raconte Le Progrès dans son édition du jour. Lui aussi présent face à la presse avant le match européen de ce jeudi, Malick Fofana a d’ailleurs dressé les louanges de Lucas Perri.

Malick Fofana sous le charme de Lucas Perri

« Il est très important pour nous, car il fait beaucoup d’arrêts. Quand il a la balle, on sait qu’il peut lancer très loin. En contre-attaque on peut faire très mal grâce à Lucas, dès qu’il a la balle, on court » a raconté l’international belge, lui aussi sous le charme du gardien brésilien. Lucas Perri, même s’il a indirectement provoqué le départ de la légende Anthony Lopes, a donc conquis tout le monde dans la capitale des Gaules. A lui de continuer sur cette lancée pour aider l’OL à atteindre ses objectifs d’ici la fin de la saison, à savoir une qualification directe pour la Ligue des Champions, que ce soit via le championnat ou via une victoire finale en C3.