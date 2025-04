Rayan Cherki, une rumeur au timing étrange à Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La cote de Rayan Cherki grimpe en flèche en vue du mercato. Sa réussite à l'OL ne passe pas inaperçue, y compris chez son futur adversaire en Coupe d'Europe.

C’est la saison de la confirmation pour Rayan Cherki. Annoncé sur le départ l’été dernier au point d’être mis dans le loft en attendant de trouver un club, le meneur de jeu n’a finalement été pris ni par le PSG, ni par le Borussia Dortmund. Dès son retour dans l’équipe, une fois son contrat prolongé, l’international espoirs français a été impactant, avec des buts, des passes décisives, et du jeu vers l’avant qui manquait à l’équipe rhodanienne. Ses qualités vont lui valoir d’être de nouveau courtisé cet été, alors qu’un accord avec John Textor lui permet de quitter l’OL en cas de belle offre, entre 25 et 30 millions d’euros.

Toute l'Angleterre rêve de Cherki

Sa cote grimpe en flèche en Angleterre, et notamment du côté de Manchester United selon les informations de TBR Football. Le média britannique annonce que les Red Devils ont flashé sur un joueur qu’ils ont observé, mais qu’ils vont surtout voir de très près dans quelques jours puisque MU sera opposé à l’OL en quarts de finale de l’Europa League. Le timing de cette rumeur a de quoi être déroutant, mais nul doute que Rayan Cherki voudra montrer tout son talent, futur club ou pas en face. Arsenal, Liverpool, Newcastle, Aston Villa et Tottenham ont aussi été annoncés comme intéressés par le Franco-Algérien de 21 ans, surtout en raison de son prix abordable et qui ne devrait pas trop changer même en cas de fin de saison en boulet de canon.

Manchester United a une capacité d’attraction élevée en raison de son prestige, même si cela fait bien longtemps que, malgré les centaines de millions dépensés, MU n’est plus un candidat aux premières places en Premier League. Toutefois, un succès final en Europa League offrirait une place en C1 à la formation de Ruben Amorim. A moins que Rayan Cherki et l’OL se mettent en travers de cette route.