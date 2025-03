OL ‍: Cherki au Bayern Munich, Textor attend l'offre ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Rayan Cherki est un joueur très courtisé en Europe. L'international Espoirs français pourrait bien quitter l'OL l'été prochain lors du marché des transferts.

L'OL compte bien terminer la saison en boulet de canon. L'objectif est plus que jamais de prendre une place pour la prochaine Ligue des champions. Ensuite, l'heure sera de faire le bilan. Les ambitions lors du marché des transferts estival dépendront des résultats du club rhodanien. Rayan Cherki pourrait de son côté décider de rester pour disputer la reine des compétitions européennes, lui qui a encore un contrat à l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2026. Cependant, la tendance reste quand même à un départ pour Rayan Cherki, qui ne manque pas de prétendants prestigieux pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

Cherki, le Bayern Munich est bien là

Selon les informations de Florian Plettenberg, le Bayern Munich a récemment fait quelques avancées significatives pour enrôler le prodige lyonnais. L'idée est d'apporter de la créativité au collectif bavarois. Les progrès de Cherki ne sont pas passés inaperçus et les Allemands pourraient donc convaincre le joueur de les rejoindre. Il faudra également faire de même avec les Gones, qui demandent près de 30 millions d'euros pour laisser filer le joueur de 21 ans. Cette saison avec l'OL, Cherki en est à 8 buts inscrits et 18 passes décisives délivrées en 33 matchs disputés toutes compétitions confondues. Outre Rayan Cherki, le Bayern Munich a trois autres footballeurs en tête pour venir renforcer son effectif : Jamie Gittens (Borussia Dortmund), Nico Williams (Bilbao) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). L'idée est de continuer à développer un projet autour de jeunes joueurs ambitieux et décidés à remettre le club bavarois au sommet du football européen. Reste à savoir si cela conviendrait à Rayan Cherki, également dans les petits papiers de clubs de Premier League.