OL-OM ‍: « ‍J’ai compris ce que signifie risquer de mourir ‍»

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Un an et demi après les évènements, Fabio Grosso est revenu sur le match que l'OL devait disputer à l'OM, et où le bus lyonnais a été saccagé.

Dans un épisode bien triste de notre championnat, le match entre l’OM et l’OL prévu le 29 octobre 2023 n’a finalement pas pu se dérouler. Le car de la délégation lyonnaise a été violemment attaqué sur la route du Vélodrome, avec des vitres brisées et des personnes blessées à l’intérieur. Notamment l’entraineur lyonnais de l’époque, Fabio Grosso, qui a été logiquement très marqué par cet épisode. Limogé peu après pour des raisons sportives, le technicien italien a retrouvé le sourire du côté de Frosinone, où il est bien parti pour remonter en Serie A. Interviewé par la Repubblica, le champion du monde 2006 est revenu sur cet épisode, et confie même non sans émotion que sa blessure aurait pu être beaucoup plus grave.

« Au moins je suis là pour en parler »

« Les ultras de Marseille avaient lancé une bouteille contre notre bus juste au moment où je m‘étais tourné pour baisser le rideau. Et cela m’a peut-être sauvé la vie parce que sinon, la bouteille m’aurait atteint à la tempe. Au lieu de cela, elle m’a touché sous l’œil gauche, et je m’en suis tiré avec 15 points de suture. À cette occasion, j’ai compris ce que signifie risquer de mourir sur le coup : c’est l’histoire d’un instant. On m’a retiré trois autres morceaux de verre que les médecins français avaient oublié ! Si je baisse la paupière, on voit la cicatrice. Au moins, je suis là pour en parler », a expliqué l’ancien défenseur de l’OL, persuadé que sa vie aurait pu basculer sur ce déplacement effectué à Marseille.

Cela n’a heureusement pas été le cas, même si l’amertume est toujours de mise de voir que les coupables n’ont pas été arrêtés, l’enquête n’ayant pas permis de déterminer quels sont les auteurs de ces gestes qui auraient pu avoir des conséquences encore plus graves.