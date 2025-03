OL ‍: Six stars virées, coup de tonnerre à Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La menace de relégation en Ligue 2 par la DCNG est prise au sérieux à Lyon, qui va faire un énorme coup de balai chez ses gros salaires cet été.

La bonne santé sportive actuelle de l’Olympique Lyonnais, qui repart à la chasse au podium et est toujours en course en Ligue Europa, ne fait pas oublier la mauvaise santé financière du club de John Textor. En novembre dernier, une interdiction de recrutement a été prononcée, tout comme une relégation provisoire en Ligue 2. Si les comptes ne s’améliorent pas, le déséquilibre économique coûtera sa place en Ligue 1 au club rhodanien. L’OL a déjà agi en conséquence depuis cette décision, puisque plusieurs joueurs à haut salaire ont quitté le club cet hiver, avec Anthony Lopes, Saïd Benrahma et Maxence Caqueret, trois joueurs bien rémunérés qui sont partis sous d’autres cieux.

Tolisso et Matic visés également

Est-ce que cela suffisant ? L’Equipe, qui s’est penché sur la situation financière de l’OL dans son point annuel sur les salaires en France, dévoile une perspective qui peut tout de même donner quelques gouttes de sueur aux supporters lyonnais. Cet été, plusieurs joueurs majeurs, et donc à gros salaire, vont ou sont autorités à quitter le Rhône. Cela pourrait faire très bizarre à la reprise de la saison prochaine si tous ces départs se confirmaient.

Il y a tout d’abord trois joueurs offensifs qui ont le feu vert pour partir en cas de belle offre : Rayan Cherki qui a trouvé un accord avec la direction pour prolonger l’été dernier à condition de pouvoir partir en 2025, Ernest Nuamah suivi depuis longtemps par la Premier League, et Malick Fofana qui fait rêver quelques sérieux clubs anglais également.

L’attaque sera de toute façon dépeuplée puisqu’Alexandre Lacazette, le plus gros salaire du club, ne sera pas prolongé et terminera son contrat en juin. Une sacrée économie pour l’OL, l’ancien Gunner touchant 500.000 euros par mois. Son compère Corentin Tolisso et l’expérimenté Nemanja Matic, qui ont encore des contrats en cours, seront eux aussi autorisés à rebondir ailleurs si un projet leur plait, preuve que la masse salariale lyonnaise pourra subir un énorme rabais, même s’il faudra bien des joueurs sur le terrain la saison prochaine. Surtout en cas de qualification pour la Coupe d’Europe.